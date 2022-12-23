«حقوق الإنسان»: إيران اعتقلت 39 صحافيًا منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن ما لا يقل عن 39 صحافيًا اعتقلوا في منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في البلاد على خلفية احتجاجات واسعة انطلقت تنديدًا بمقتل مهسا أميني، على يد قوات الأمن.

حكم بالسجن 16 عامًا على متظاهرة

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أعلنت وكالة «إرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران أن محكمة الثورة في طهران حكمت بالسجن 16 عامًا على المواطنة شقايق خادمي التي اعتقلت على خلفية الاحتجاجات الشعبية في إيران.

ألمانيا تعلق الضمانات المالية والاستثمارية

فيما أعلنت الحكومة الألمانية، أنها قررت تعليق جميع الضمانات المالية والاستثمارية مع إيران بشكل رسمي، وذلك بسبب قمع السلطات للمحتجين خلال الانتفاضة المستمرة منذ 3 شهور.

رسالة المتظاهرون للنظام الإيراني

ووفقًا لـ «إيران إنترناشيونال»، فقد أظهر مقطع فيديو من العاصمة طهران تعليق لافتة كبيرة في أحد الشوارع الرئيسية تتوعد قادة النظام بعد إعدام عدد من المتظاهرين. وكُتب على اللافتة أن الإعدام يعني الانتقام، وأنهم سوف يثأرون لمن أعدمهم النظام الحاكم.

تظاهر الآلاف من أهالي زاهدان اليوم

كما خرج أهالي منطقة «زاهدان» جنوب شرقي إيران وهم يحملون لافتات في أيديهم، خلال احتجاجات اليوم الجمعة، كتب عليها: «الموت لأكبر ديكتاتور في التاريخ».

مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب

وأطلقت مجموعة «شباب أحياء طهران» أطلقت دعوة للتظاهر يوم غد السبت وذلك تزامنًا مع مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب الإيراني، مؤكدة أنها ستقف في شوارع طهران وجميع أنحاء إيران إلى جانب باقي الجماعات المناضلة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف إعدام وقمع المتظاهرين في إيران ووقف إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.

اقرأ أيضًا:

المتظاهرون للنظام الإيراني: هذه آخر رسالة لكم ستبدأ الثورة إذا فعلتم هذا الأمر