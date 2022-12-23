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في إطلاق نار.. القبض على المتورط في إنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالرياض
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في إطلاق نار.. القبض على المتورط في إنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالرياض

في إطلاق نار.. القبض على المتورط في إنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالرياض

في إطلاق نار.. القبض على المتورط في إنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالرياض
١١:٣٩:٢٨ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن لإطلاقه النار على شخصين، مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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توقف المتهم

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ولم يتضح المزيد من التفاصيل حول الحادث.

 

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