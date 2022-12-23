في إطلاق نار.. القبض على المتورط في إنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن لإطلاقه النار على شخصين، مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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توقف المتهم
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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ولم يتضح المزيد من التفاصيل حول الحادث.
شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لإطلاقه النار على آخَرَين pic.twitter.com/NBFJsotGMS
— الأمن العام (@security_gov) December 23, 2022