في إطلاق نار.. القبض على المتورط في إنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن لإطلاقه النار على شخصين، مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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توقف المتهم

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ولم يتضح المزيد من التفاصيل حول الحادث.