رابط التقديم.. وزارة الموارد البشرية والتنمية تُعلن عن هذه الوظائف

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات الوظيفية:

1 -كاتب حفظ ملفات.

2 -كاتب سجل.

3 -مساعد إداري.

4 -كاتب بريدي.

5 -كاتب استعلامات مركز خدمة عملاء.

6 -محصل.

7 – أخصائي مبيعات.

8 – كاتب اداري.

9 – كاتب اتصال.

10 – أخصائي تسويق.

11 – أخصائي مراقبة موارد بشرية.

12 – مندوب مبيعات.

13 – كاتب وارد وصادر.

14 – محاسب عام.

15 – أخصائي تسويق إلكتروني.

16 – مقيِّم عقاري.

17 – أخصائي خدمة عملاء.

18 – مصمم جرافيك.

19 – فني مواقع إلكترونية.

20 – كاتب استعلامات.

21 – كاتب رواتب.

22 – والمزيد …

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عن البرنامج:

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

* طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).