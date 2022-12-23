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العالم في أسبوع.. أمطار غزيرة بالمملكة ومظاهرات متصاعد بإيران واحتراق حاملة طائرات روسية 

العالم في أسبوع.. أمطار غزيرة بالمملكة ومظاهرات متصاعد بإيران واحتراق حاملة طائرات روسية 

العالم في أسبوع.. أمطار غزيرة بالمملكة ومظاهرات متصاعد بإيران واحتراق حاملة طائرات روسية 
١٢:٠٣:٤٥ ص، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

 أولا: المملكة

أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة

شهدت المملكة هذا الأسبوع أمطار غزيرة على عدة مناطق، فيما قال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، إنه لم تُسجّل وفيات أو إصابات جراء هطول الأمطار على مناطق المملكة.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “حتى هذه اللحظة أؤكد ولله الحمد أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات جراء الأمطار التي شهدتها المملكة”.

حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية لدورة يناير

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 62، وقال في تغريدة على “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية”.

السجن 111 عامًا وغرامة 28 مليون ريال لتنظيم عصابي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي.

وجاءت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 111 سنة وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال بحق المدانين بتشكيل إجرامي منظم مكون من 23 شخصًا، وكيانًا تجاريًا بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتهم الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.

عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الحالة الاعتيادية

أعلنت المديرية العامة للجوازات عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الإجراءات الاعتيادية المتبعة سابقاً قبل فعاليات وبطولة كأس العالم، وذلك اعتباراً من اليوم 23 / 12 / 2022م.

ونوّهت الجوازات إلى أنه بإمكان المواطنين السفر إلى دولة قطر بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية، مؤكدة أن تكون صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن 3 أشهر للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي.

 ثانيا: الدولي

مظاهرات الإيرانيين تتصاعد والاحتجاجات مستمرة

واصل أهالي عدد من أحياء طهران احتجاجاتهم، بالهتافات عبر نوافذ منازلهم، وتعالت أصوات المحتجين بهتاف: “الموت للديكتاتور خامنئي”.

وأظهر مقطع فيديو قيام عدد من المواطنين في منطقة “جيتكر” في العاصمة طهران، مساء الثلاثاء، وهم يتظاهرون مرددين هتاف: “خامنئي يا ظالم.. سندفنك تحت التراب”، و”كل هذه الحشود قد جاءت لمحاربة المرشد”، وفق ما نقله موقع “إيران إنترناشيونال”.

إيران غير قادرة على دفع ثمن البضائع المستوردة

كشفت وكالة «رويترز» أن السلطات الإيرانية باتت غير قادرة على دفع ثمن البضائع من الخارج بسبب تضرر نظامها المالي من العقوبات.

يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه حملات على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بسحب الأموال من البنوك أو تحويلها إلى دولار أو ذهب وهو ما قوبل بترحيب بين المواطنين، حيث طالبت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المواطنين لسحب الأموال من البنوك الإيرانية.

تنحي إيلون ماسك

صوت أكثر من 10 ملايين شخص (حوالي 57.5%) بـ “نعم” على تنحي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن رئاسة منصة “تويتر”.

وكان أكثر من 17 مليون شخص قد صوتوا في استطلاع الرأي الذي أعلن عنه رئيس تويتر، ونشره على حسابه الشخصي، يسأل فيه مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي في رأيهم فيما إذا كانوا يفضلونه أن يتنحى عن إدارة “تويتر”.

غرق سفينة عسكرية في خليج تايلاند

أعلنت الشرطة البحرية التايلندية، غرق سفينة عسكرية في خليج تايلاند، مؤكدة أن ما لا يقل عن 33 بحارًا في عداد المفقودين.

احتراق حاملة الطائرات الروسية في ميناء «مورمانسك»

اشتعلت النيران في السفينة الحربية الروسية “الأدميرال كوزينتسوف”، التي تخضع حاليا للإصلاح والتحديث في مصنع السفن الـ35 وذلك بعد أن تم نقله من المصنع الـ82 في ميناء مورمانسك في شمال غرب روسيا حيث واجهت حادثا بحريا، وأظهر مقطع فيديو، تصاعد الدخان بكثافة من منتصف السفينة.

بوتين وضم مناطق جديدة

في تصريح صادم للولايات المتحدة والغرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قواته ستحرر المناطق الجديدة بالكامل، وسيتم إدخالها في معايير الضمان الاجتماعي لروسيا الاتحادية.

وخلال جلسة مجلس التنمية الإستراتيجية والمشروعات الوطنية، أوضح بوتين أن الروبل الروسي أصبح أحد أقوى العملات في العالم في عام 2022، وأن التحول للدفع بالروبل مقابل الغاز هو أحد الأسباب الرئيسة.
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