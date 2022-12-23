الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«ناسا» تبدأ ببناء تلسكوب فضائي لمراقبة الكويكبات المهددة للأرض
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«ناسا» تبدأ ببناء تلسكوب فضائي لمراقبة الكويكبات المهددة للأرض

«ناسا» تبدأ ببناء تلسكوب فضائي لمراقبة الكويكبات المهددة للأرض

«ناسا» تبدأ ببناء تلسكوب فضائي لمراقبة الكويكبات المهددة للأرض
١١:١٦:١٦ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تبدأ وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أعمال تصميم البناء تلسكوب فضائي للبحث عن المذنبات والكويكبات التي يصعب العثور عليها بالقرب من الأرض.

واجتاز التلسكوب مراجعة برنامجية تقنية وسينتقل الآن إلى مرحلة البناء.

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الأجسام الخطرة على الأرض

وقال مختبر الدفع النفاث يوم الجمعة في بيان صحفي: “البعثة تدعم أهداف مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي (PDCO) التابع لناسا في مقر ناسا بواشنطن”.

وتأسس مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي في عام 2016 لتوثيق الأجسام الخطرة على الأرض.

قال ليندلي جونسون، مسؤول الدفاع الكوكبي في “ناسا”: “يمثل “نيو سيرفيور” الجيل التالي لقدرة “ناسا” على اكتشاف الأجسام القريبة من الأرض وتتبعها وتمييزها بسرعة”، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

ووجه قانون ترخيص “ناسا” لعام 2005 وكالة ناسا لتوثيق 90 في المائة من الأجسام القريبة من الأرض التي يزيد عرضها عن 460 قدمًا والتي تقع ضمن مسافة 30 مليون ميل من الأرض. ويمكن للأجسام بهذا الحجم أن تشكل تهديدًا كبيرًا إذا اصطدمت بالأرض.

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فهم تكوين المذنبات والكويكبات

وسينطلق “مسّاح الأجسام القريبة من الأرض” لمسافة مليون ميل إلى مدار في منطقة مستقرة جاذبيًا بين الشمس والأرض تُعرف باسم “لاجرانج بوينت”. ومن المقرر أن يرصد الأجسام القريبة من الأرض تحت ضوء الأشعة الحمراء. وسيتم استخدام المعلومات أيضًا لفهم تكوين المذنبات والكويكبات بشكل أفضل.

ومكونات جهاز مسّح الأجسام القريبة من الأرض، بما في ذلك المشعات التي ستوفر التبريد السلبي للمركبة، قيد الإنشاء بالفعل.

الكلمات الدلالية:
المذنبات والكويكبات تلسكوب فضائي ناسا وكالة الفضاء الأمريكية

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