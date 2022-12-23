الآن.. هطول أمطار على الحفيرة جنوب روضة التنهات في الرياض

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تتساقط الآن أمطار غزيرة على الحفيرة جنوب روضة التنهات شمال مدينة الرياض وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

امطار متوسطه على الحفيره جنوب روضة التنهات الان س ١٠.٣٠ م الجمعه 29 / 5 / 1444

عضو المجموعة بدر الناحز pic.twitter.com/FSzhKMgPRn — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 23, 2022

وأظهرت مقاطف فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، هطول أمطار على الحفيرة مع جريان شعيب البير جنوب العتش على طريق الحسي شمال منطقة الرياض.

أمطار غزيرة على القصب شمال الرياض

كما تساقط مساء اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على القصيب وثادق بمنطقة الرياض، وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار ثلجية في الطبيق شمال تبوك

في الوقت نفسه، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، مع تساقط أمطار ثلجية على مراكز «اللوز وشقري وبجده، وفجر، ونعمي، والقليبه، والمعظم، والعيينة»، مصحوبة بزخات من البرد وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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