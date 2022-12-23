«دراسة»: الإكثار من تناول عصير البرتقال والتفاح يزيد الإصابة بـ«داء الملوك»

تواصل – فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة، أن الإكثار من شرب عصير البرتقال والتفاح يزيد الإصابة بالنقرس المعروف بـ”داء الملوك”.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين شربوا كأسين أو أكثر من عصير فاكهة التفاح والبرتقال يوميا أكثر عرضة للإصابة بالنقرس، مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد يوميا، وفق “روسيا اليوم”.

وأوضح بيتر سيمكين، أستاذ الطب الفخري في قسم أمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة واشنطن لمؤسسة التهاب المفاصل، أن هذا لا يعني أنه يجب حذف كلتا الثمار من نظامك الغذائي، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو إدارة كمية تناول الفاكهة.

عصير الفاكهة

من جانبها، قالت مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية: “من المهم بشكل خاص مراقبة حجم حصتك عندما يتعلق الأمر بعصير الفاكهة”. وذلك لأن عصير الفاكهة يحتوي على كمية أكثر تركيزا من الفركتوز، ما قد يتسبب في حدوث مضاعفات لأي شخص معرض لخطر الإصابة بالنقرس.

وينتشر النقرس أكثر بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مستويات حمض البوليك لديهم عن النساء.

وعلى الرغم من أن الإصابة بالنقرس يمكن أن تكون مؤلمة للغاية ومنهكة، إلا أن العلاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع المزيد من النوبات.

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