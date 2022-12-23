تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بمكة

تواصل – واس:

استطاعت أمانة العاصمة المقدسة استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار وبذلت جهودا كبيرة لإزالة مخلفات الأمطار التي هطلت اليوم .

وقامت الأمانة ومنذ عدة أيام بتوزيع ونشر الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أكبر قدر من الأضرار، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

كما تم تفعيل خطة الطوارئ والازمات لإزالة الأضرار التي نتجت بعد هطول الأمطار مباشرة، والعمل على فتح الطرق والشوارع وشفط المياه المتجمعة .

ورفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول، حيث خصصت (10552) كادر بشري بين موظفين ومشرفين ومراقبين ومهندسين وعامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع الحالة المطرية، مدعومين بـ (2556) من الآليات والمعدات والشيولات.

وتسعى الأمانة لاحتواء الحالات المطرية التي كانت متوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، ويواصل مركز الاتصال الموحد بالامانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم (940) تحسبا لأي طارئ .

شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار

وتضم مكة المكرمة شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات، يبلغ طولها (540) كيلو متر وتتنوع عناصرها بين (عبارات صندوقية مغلقة وقنوات تصريف وقنوات مفتوحة وقنوات جبلية وسدود) وغير ذلك، ونفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

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