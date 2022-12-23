الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جمعية تحفيظ القرآن في طريف تكرِّم حافظات كتاب الله
تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بمكة
نظام غذائي يقلل من مخاطر الإصابة بتسمم الحمل
أثناء الأمطار.. «المرور» يُطالب سائقي المركبات بهذا الأمر العاجل
خطأ فادح.. لافتة مرور تطلب من السائقين تدخين الحشيش!
خبير عقاري يكشف توقعاته للسوق.. وينصح بالبيع في حالة واحدة (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بمكة

تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بمكة

تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بمكة
١٠:٤٨:٣٥ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

استطاعت أمانة العاصمة المقدسة استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار وبذلت جهودا كبيرة لإزالة مخلفات الأمطار التي هطلت اليوم .

وقامت الأمانة ومنذ عدة أيام بتوزيع ونشر الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أكبر قدر من الأضرار، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

كما تم تفعيل خطة الطوارئ والازمات لإزالة الأضرار التي نتجت بعد هطول الأمطار مباشرة، والعمل على فتح الطرق والشوارع وشفط المياه المتجمعة .

ورفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول، حيث خصصت (10552) كادر بشري بين موظفين ومشرفين ومراقبين ومهندسين وعامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع الحالة المطرية، مدعومين بـ (2556) من الآليات والمعدات والشيولات.

وتسعى الأمانة لاحتواء الحالات المطرية التي كانت متوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، ويواصل مركز الاتصال الموحد بالامانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم (940) تحسبا لأي طارئ .

شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار

وتضم مكة المكرمة شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات، يبلغ طولها (540) كيلو متر وتتنوع عناصرها بين (عبارات صندوقية مغلقة وقنوات تصريف وقنوات مفتوحة وقنوات جبلية وسدود) وغير ذلك، ونفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

اقرأ أيضًا:

بسبب مياه الأمطار.. إغلاق طريق العلا – المدينة مؤقتًا بالاتجاهين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأمطار السعودية السيول العاصمة المقدسة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
«المرور»: جلوس الطفل في حضن سائق المركبة «مخالفة»

«المرور»: جلوس الطفل في حضن سائق المركبة «مخالفة»

٠٧:٣٩ ص، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
شاهد.. مقطع يوثق عاصفة «الطوال» بجازان اليوم

شاهد.. مقطع يوثق عاصفة «الطوال» بجازان اليوم

٠٨:٢٧ م، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧
خادم الحرمين يوجه هيئة الولاية على القاصرين بوضع استراتيجية شاملة

خادم الحرمين يوجه هيئة الولاية على القاصرين بوضع استراتيجية شاملة

١٢:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦
خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الباكستاني

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الباكستاني

٠١:٠١ ص، الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *