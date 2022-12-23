جمعية تحفيظ القرآن في طريف تكرِّم حافظات كتاب الله

تواصل – واس:

كرَّم القسم النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف أمس الخميس 9 من الحافظات والخاتمات لكتاب الله الكريم، وذلك بمقر الدار النسائية بحضور مشرفة الدور النسائية شدة غنام الأشجعي، ومجموعة من منسوبات القسم النسائي في إدارة المساجد بطريف، وعدد من منسوبات الدور.

واشتمل التكريم المُعَدُّ بهذه المناسبة على العديد من الفقرات والكلمات والأفلام الوثائقية عن منجزات القسم النسائي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وأثره في حياة البشر،والاستماع إلى عدد من النماذح لحافظات كتاب الله الكريم.

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700 طالبة ودارسة في الفترتين الصباحية والمسائية

وأوضحت مشرفة الدور النسائية أن عدد الدور النسائية بطريف بلغ 4 دور يدرس بها أكثر 700 طالبة ودارسة في الفترتين الصباحية والمسائية، معبِّرة عن شكرها لكل من أسهم ودعم الجمعية في سبيل خدمة كتاب الله الكريم وحفظته، سائلةً الله أن يجعل ما يقدمونه من دعم للجميعية في موازين حسناتهم.

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