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أثناء الأمطار.. «المرور» يُطالب سائقي المركبات بهذا الأمر العاجل

أثناء الأمطار.. «المرور» يُطالب سائقي المركبات بهذا الأمر العاجل

أثناء الأمطار.. «المرور» يُطالب سائقي المركبات بهذا الأمر العاجل
١٠:٣٠:٥٩ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار تسهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.

على قائد المركبة السير بسرعات منخفضة أثناء المطر

وعن سؤال لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار؟ أوضحت أن انزلاق المركبة يحدث خللاً أثناء هطول الأمطار، وذلك حينما يتحرك الإطار فوق المياه، فإنه يقل تماسكه وثباته على الطريق.

وأضافت الإدارة العامة للمرور على حسابها في «تويتر»، أن احتمالية انزلاق المركبات أثناء الأمطار تزداد خاصة مع زيادة السرعات، التي أوضحتها على النحو التالي:

1 – السرعة المنخفضة، يكون فيها معدل تواصل الإصابات على الطريق، مباشر.

2 – السرعة المتوسطة، تكون فيها معدل تواصل الإصابات على الطريق، بسيطة.

3 – السرعة العالية، تكون فيها معدل تواصل الإصابات على الطريق، شبه معدومة.

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* نصائح للسائقين خلال الأمطار

كما نصحت الإدارة باتباع عدة إرشادات عند هطول الأمطار، حرصًا منها على سلامة المواطنين ومرتادي الطرق، مشيرة إلى أن هناك 4 خطوات يجب اتباعها في مثل هذه الحالات وهي كالتالي:

1- اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

2- في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه.

3- تمهل وخفف السرعة.

4- تجنب برك وتجمعات المياه.

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أخبار السعودية الأمطار الطقس المرور سائقي المركبات هطول الأمطار

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