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الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على القصب شمال غرب الرياض
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الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على القصب شمال غرب الرياض

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على القصب شمال غرب الرياض

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على القصب شمال غرب الرياض
٠٩:٥٤:٤٨ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقط مساء اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على القصيب وثادق بمنطقة الرياض، وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض محافظة ثادق والقصيب في الرياض لأمطار غزيرة أدت إىل جريان السيول والأودية.

السيول تجرف المركبات بحي العتيبة في مكة

وهطلت، اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول على أنحاء متفرقة من المملكة.

ففي مكة المكرمة، تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من المنطقة خاصة محافظة جدة، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء، حيث جرفت السيول المركبات بحي العتيبة، وأغرقت سوق الضيافة في مكة المكرمة.

أمطار ثلجية في الطبيق شمال تبوك

في الوقت نفسه، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، مع تساقط أمطار ثلجية على مراكز «اللوز وشقري وبجده، وفجر، ونعمي، والقليبه، والمعظم، والعيينة»، مصحوبة بزخات من البرد وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الرياض القصيب ثادق جريان السيول حالة الطقس

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