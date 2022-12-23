«تويتر» يطلق ميزة جديدة.. تعرّف على تفاصيلها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن موقع التغريدات المصغر “تويتر”، إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على “تويتر”، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”. لكن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لـ “تويتر” وعد في مطلع ديسمبر الجاري بإدخال هذه الميزة.

اقرأ أيضًا:

منصة اجتماعية تكتسب مليوني متابع هجروا تويتر بسبب «إيلون ماسك»

عداد مشاهدات التغريدة

وذكر حساب الدعم الفني في “تويتر”، الجمعة، أن ميزة “عداد مشاهدات التغريدة” ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي “آي أو أس”، و”أندرويد”.

وبالنسبة إلى نسخة “تويتر” على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبًا، وفقًا للحساب نفسه.

لكن معاينة بعض التغريدات، ظهيرة الجمعة، على الكمبيوتر تظهر أن الميزة دخلت حيز التنفيذ.

اقرأ أيضًا:

بعد إعلان تنحيه عن رئاسة «تويتر».. قرار مفاجئ من «إيلون ماسك»

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

وتظهر الميزة الجديدة على شكل رقم مصاحب لرمز على هيئة أعمدة بيانية على يمين التغريدة.

وقال حساب الدعم الفني في “تويتر” إن الردود والإعجابات بالتغريدات لا تحكي القصة كلها، لذلك تم إدخال ميزة “عداد المشاهدات” التي تظهر عدد الذين شاهدوا التغريدات.