عاجل.. «الجوازات» تُعلن عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الحالة الاعتيادية المتبعة سابقًا

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للجوازات عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الإجراءات الاعتيادية المتبعة سابقاً قبل فعاليات وبطولة كأس العالم، وذلك اعتباراً من اليوم 23 / 12 / 2022م.

صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن 3 أشهر

ونوّهت الجوازات إلى أنه بإمكان المواطنين السفر إلى دولة قطر بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية، مؤكدة أن تكون صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن 3 أشهر للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي.

أهمية المحافظة على وثائق السفر

وشددت على أهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

وقبل انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة القدم، سمحت دولة قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون خليجي لغير حاملي تذاكر المباريات بدخول قطر دون اشتراط وجود بطاقة هيا.

كما أتاحت المديرية العامة للجوازات، السفر إلى خارج المملكة حتى ما بعد انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية؛ بشرط أن يكون الجواز ساريًا.

وفي إبريل الماضي، أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.