ارتكبوا هذه الجريمة.. الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين للنظام وتطبيق الغرامة عليهم

تواصل – واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطَت 7 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين، ومقيمَين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من 15 مترًا مكعَّبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في مناطق مكة المكرمة وعسير.

غرامة المخالفة تصل إلى 32 ألف ريال

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

الإبلاغ عن أي حالات تمثِّل اعتداءً على البيئة

وحثَّ المتحدِّث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثِّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«» و«996» في بقية مناطق المملكة.

وقبل أيام، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

ضبط 15 آلية تُستخدم في نقل الرمال

وأوضحت أنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و3 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واليمنية، والبنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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