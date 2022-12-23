لأول مرة.. باحثون يبتكرون «جلدًا اصطناعيًا» لعلاج الحروق البليغة

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تمكن باحثون فرنسيون من ابتكار نوع من الجلد الاصطناعي بمقدوره علاج الإصابات البليغة كالحروق، وذلك بعد 18 شهرًا من البحث المتواصل، لكن المشروع البحثي يحتاج إلى وقت لكي يتم العمل به رسميًا، بحسب “الفرنسية”.

الجلد الاصطناعي يُعيد معالجة الإصابات البليغة في الجسم مثل الحروق

يتيح الجلد الاصطناعي الجديد إمكانية معالجة الإصابات الناتجة من الحروق الشديدة، من دون الحاجة للجوء إلى عمليات زرع الجلد المؤلمة، وتبلغ تكلفة المشروع الذي يتم العمل عليه حاليًا نحو 100 مليون يورو.

ومن المخطط الانتهاء من هذا المشروع ويصبح واقعيًا قبل حلول عام 2030، ويتطلب قدرة تكنولوجية كبيرة، إذ أن المطلوب “إعادة إنشاء كل وظائف الجلد”، ومن بينها الحماية من المخاطر الخارجية والتنظيم الحراري.

وقال أحد القائمين على المشروع، فرنسوا دوفاي، إن الفكرة تقوم على وضع الجرح في حاوية، وسط هواء معقم، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر للجرح “ما يحتاجه في الوقت المناسب لكي يلتئم ويعود لطبيعته.

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