7 أنواع من الأطعمة ترفع مناعة الجسم وتكافح الأمراض الشتوية
تواصل – فريق التحرير:
نصحت مدينة الملك سعود الطبية بتناول أنواع معينة من الأطعمة لما لها من أهمية كبيرة للجسم.
ونشرت “إنفوجرافًا” على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، معلقة: طعامك يلعب دورًا مركزيًا في تحديد صحتك وتقوية مناعتك ويساعدك على التخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة ويكافح الأمراض الشتوية.
7 أنواع من الأطعمة ترفع مناعة الجسم
أهم الأطعمة التي ترفع مناعة الجسم وتكافح الأمراض الشتوية والتي يجب الحرص على تناولها باستمرار:
1- فيتامين (ج) ويتواجد في السبناخ والمكسرات والفلفل الأحمر والبروكلي والفواكه الحمضية.
2- فيتامين (د) ويتواجد في الزيادي ومنتجات الحليب.
3- الزنك يتواجد في المكسرات وحبوب القرع والسمسم والفاصوليا والعدس.
4- السيلينيوم ويتواجد في الأسماك والمكسرات.
5- الأسماك الدهنية وهي التي تحتوي على دهون صحية.
6- الثوم الذي يحتوي على مادة الأليسين.
7- البيض حيث أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًا في تحسين مناعة الجسم.
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