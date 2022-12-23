7 أنواع من الأطعمة ترفع مناعة الجسم وتكافح الأمراض الشتوية

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نصحت مدينة الملك سعود الطبية بتناول أنواع معينة من الأطعمة لما لها من أهمية كبيرة للجسم.

ونشرت “إنفوجرافًا” على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، معلقة: طعامك يلعب دورًا مركزيًا في تحديد صحتك وتقوية مناعتك ويساعدك على التخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة ويكافح الأمراض الشتوية.

7 أنواع من الأطعمة ترفع مناعة الجسم

أهم الأطعمة التي ترفع مناعة الجسم وتكافح الأمراض الشتوية والتي يجب الحرص على تناولها باستمرار:

1- فيتامين (ج) ويتواجد في السبناخ والمكسرات والفلفل الأحمر والبروكلي والفواكه الحمضية.

2- فيتامين (د) ويتواجد في الزيادي ومنتجات الحليب.

3- الزنك يتواجد في المكسرات وحبوب القرع والسمسم والفاصوليا والعدس.

4- السيلينيوم ويتواجد في الأسماك والمكسرات.

5- الأسماك الدهنية وهي التي تحتوي على دهون صحية.

6- الثوم الذي يحتوي على مادة الأليسين.

7- البيض حيث أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًا في تحسين مناعة الجسم.

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