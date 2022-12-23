ضبط مواطن بحوزته 47 كيلو جرامًا من القات المخدر بجازان

تواصل – فريق التحرير:

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب بمركز الضبط الأمني بالحمراء في منطقة جازان على مواطن بحوزته (47) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبته.

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وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص، بحسب ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

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العقوبة القانونية

وينص القانون على معاقبة الشخص لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال. وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة لكل مرة، إذا أدين بحيازة المخدرات سواء كانت بذورًا أو نباتًا من النباتات التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أيًا كان نوعها.