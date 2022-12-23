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إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية
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إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية
٠٨:٠٠:٢٣ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان في الضفة الغربية.

إصابة 40 فلسطينيًا بجروح في نابلس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 40 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

وأضاف وفي بلدة كفر قدوم بقلقيلية نظمت مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، نتج عنها ،إصابة العديد من الفلسطينيين في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المسيرة.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

كما استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر قاسم داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة شاب فلسطيني، مما أدى إلى استشهاده على الفور، وقامت قوات الاحتلال بعد هذه الجريمة، باقتحام منزل عائلته ودمرت معظم محتوياته.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نابلس

وحسب وكالة «وفا»، فقد أصيب 33 مواطنًا، اليوم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال اندلعت في بيت دجن شرقا، خلال فعالية مناهضة للاستيطان، وجرى علاجهم ميدانيًا.

وعقب صلاة اليوم الجمعة، وانطلقت المسيرة المنددة بالاستيطان والغاضبة من جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

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الكلمات الدلالية:
إصابة العشرات اختناق الضفة الغربية فلسطين قوات الاحتلال نابلس

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