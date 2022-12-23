«رقم مخيف».. الصين تسجل 37 مليون إصابة يومية بـ كورونا!

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سجلت الصين أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا منذ انتشار الفيروس في البلاد، فبحسب التقديرات اليومية فإن 37 مليون شخص على الأقل يتعرضون للإصابة بالفيروس، بحسب موقع «NDTV» الإخباري.

كما أشارت التقديرات إلى أن ما يصل إلى 248 مليون شخص أو ما يقرب من 18% من السكان، من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس في أول 20 يومًا من ديسمبر الجاري.

الرقم القياسي السابق تم تسجيله في يناير 2022

وتقول الصين إنها سجلت أعلى رقم قياسي في يناير 2022 والمقدر بنحو 4 ملايين، مؤكدة أن أكثر من نصف سكان مقاطعة سيتشوان بجنوب غبر الصين والعاصمة بكين أصيبوا بالفيروس.

ومؤخرًا، أعلنت الصين أنها ستبدأ في التخفيف من قيود كورونا، ومنذ هذا التاريخ وتسجل البلاد معدلات مرتفعة للغاية للإصابة بالفيروس.

يلجأ الصينيون حاليًا لاستخدام أدوات سريعة للكشف عن العدوى، ولا يتم إلزامهم بالإبلاغ عن الإصابة بخلاف السابق، كما توقفت الحكومة عن نشر العدد اليومي للحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

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