احذر: التدخين يؤدي إلى فقدان الذاكرة في منتصف العمر

تواصل – وكالات:

يرتبط التدخين بجملة من الأمراض المميتة، أحدثها ما كشفته دراسة حذرت من أن المدخنين في منتصف العمر هم أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة والارتباك أكثر من غير المدخنين.

في المقابل، تراجع التدهور المعرفي في الأربعينيات والخمسينيات من العمر بين أولئك الذين أقلعوا عن التدخين، حتى قبل سنوات قليلة، بحسب الدراسة التي قادها باحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية ونشرت في مجلة مرض “الزهايمر”.

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تدهور أو فقدان الذاكرة

وكان انتشار التدهور المعرفي الشخصي بين المدخنين الذين شملهم الاستطلاع – كما ظهر في إجابتهم على السؤال عما إذا كانوا قد عانوا من تدهور أو فقدان الذاكرة و / أو الارتباك أكثر من غيرهم – أعلى 1.9 مرة تقريبًا مقارنة بغير المدخنين.

تراجعت النسبة إلى 1.5 مرة بين الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين منذ أقل من 10 سنوات، لكن الأشخاص الذين تخلوا عن هذه العادة قبل أكثر من عقد من الزمان قبل إجراء الاستطلاع عانوا من التدهور المعرفي الذاتي أعلى بقليل من غير المدخنين، بحسب وكالة “يو بي آي”.

واستند الباحثون إلى بيانات من نظام مراقبة عوامل المخاطر السلوكية الوطني لعام 2019 لتحليل العلاقة بين التدهور المعرفي الذاتي والتدخين، واستطلاع المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر.

ومن بين 136 ألفًا و18 مشاركًا، أفاد ما يقرب من 10 في المئة عن التدهور المعرفي، معظمهم بين المدخنين الحاليين، يليهم المدخنون السابقون الجدد، والمدخنون السابقون الأقدم، مقارنةً بالمدخنين الذين لم يدخنوا مطلقًا.

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وقت الإقلاع عن التدخين

وقالت جينا راجكزيك، المؤلفة الرئيسية للدراسة وطالبة الدكتوراه في كلية الصحة العامة بولاية أوهايو، في بيان صحفي: “يمكن أن تشير هذه النتائج إلى أن الوقت المنقضي منذ الإقلاع عن التدخين مهم، وقد يكون مرتبطًا بالنتائج المعرفية”.

ووفقًا للباحثين، فإن عملهم يعتمد على بحث سابق وجد روابط بين التدخين ومرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، مما يعزز الأدلة على أن الإقلاع عن التدخين مفيد للصحة العصبية وكذلك صحة الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

وقال جيفري وينج، كبير مؤلفي الدراسة، والأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة أوهايو، إن اختلافًا مشابهًا لم يتم العثور عليه في المجموعة الأقدم في الدراسة، مما قد يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين مبكرًا يوفر فوائد أكبر.

ومع ذلك، شدد وينج على أنه من المهم ملاحظة أن هذه التجارب المبلغ عنها ذاتيًا لا ترقى إلى مستوى التشخيص، ولا تؤكد بشكل مستقل أن الشخص يعاني من تدهور إدراكي يتجاوز ما يحدث في عملية الشيخوخة الطبيعية.