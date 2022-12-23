غير مسبوقة.. «السديس» يزف البشرى لمنسوبي الحرمين بترقيات شاملة

تواصل – فريق التحرير:

في ظل دعم القيادة الرشيدة، ولأول مرة، في تاريخ الرئاسة، زف الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس، البشرى لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة بترقيات شاملة في مختلف المراتب مؤكدًا ترقية قرابة «ألف موظف» من منسوبي ومنسوبات الرئاسة ووكالتها بالمدينة المنورة.

أصحاب الترقيات قدموا أفضل الخدمات

وفي بيان له، أضاف السديس أن منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة الذين حصلوا على الترقيات لأنهم أثبتوا جدارتهم لتقديم أفضل وأرقى الخدمات في منظومة الحرمين الشريفين مواكبة للرؤية المباركة 2030.

الترقيات شاملة في مختلف المراتب

وأكد أن هذه الترقيات شاملة في مختلف المراتب تعد الأكثر من نوعها في تاريخ الرئاسة والوكالة، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في عملهم وتأديته على أكمل وجه، مقدمًا تهنئته لجميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة الذين تمت ترقيتهم، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق ومزيدًا من التألق والجودة والريادة والإبداع والتميز.

السديس يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد

ورفع السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهم الله على ما يولونه من اهتمام ورعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما ولمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأشار إلى أن مثل هذه الترقيات تعد تحفيزًا لهم لتحقيق أعلى معايير التطوير والجودة في منظومة الخدمات كافة، مشيرًا إلى حرص القيادة الرشيدة على هذا التحفيز للعاملين في خدمة الحرمين الشريفين.

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