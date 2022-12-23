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انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 191 ريالًا

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 191 ريالًا

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 191 ريالًا
٠٧:٣٠:١٥ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة الموافق 23 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 217.84 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.69 ريال.

عيار 21 يسجل 190.62 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.62 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.08 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.92 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,775 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,525 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,842 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 219.53 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.24 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.09 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.65 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.06 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.76 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6827 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1537 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,527 ريال.

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