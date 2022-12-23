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احتجزت بائعة بسوبر ماركت وطلبت الحديث إلى مذيعة.. النهاية صادمة!

احتجزت بائعة بسوبر ماركت وطلبت الحديث إلى مذيعة.. النهاية صادمة!

احتجزت بائعة بسوبر ماركت وطلبت الحديث إلى مذيعة.. النهاية صادمة!
٠٧:٤٦:٢١ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الشرطة بولاية ميسيسيبي الأمريكية، النار وقتلت فتاة أثناء احتجازها عاملة في متجر “وول مارت” كرهينة، في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وقُتلت كورلوندا ماكجينيستر (21 عامًا)، برصاص الشرطة داخل متجر “وول مارت” بمدينة ريتشلاند بعد أن توسلت بشكل غريب للتحدث مع مذيعة الأخبار أثناء احتجازها لإحدى العاملات، وفقًا للسلطات.

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تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة إلى يوم الأربعاء حين أعلنت شرطة ريتشلاند على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك “حادثة في وول مارت تنطوي على سلاح”، قبل أن تصدر بعدها بساعات تقريرًا آخر يفيد بحدوث “إطلاق نار من قبل ضابط” داخل المتجر.

وأظهرت اللقطات – التي تم تداولها على الإنترنت – فتاة، بدت وكأنها تحمل مسدسًا، تطلب طلبًا محددًا: “مهلاً، أعطني مذيعة الأخبار هنا الآن”. وقالت: “أحتاج إلى المساعدة، أحتاج إلى المساعدة. أعطني مذيعة أخبار هنا بالأسفل”.

وأشارت إلى أنها لا تنوي إيذاء أي شخص، بينما رفضت الاستجابة للنداءات بالسماح بإطلاق المرأة، بحسب الفيديو، واستدركت قائلة: “أنا لا أحاول إيذاء أي شخص، أعطني مذيعة أخبار”.

وأظهرت لقطات مصورة أيضًا ضباط الشرطة يطالبونها مرارًا وتكرارًا بإلقاء مسدسها بينما تواصل طلب مذيعة أخبار.

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حادث مدمر

صرح قائد شرطة ريتشلاند ، نيك ماكليندون، لقناة (WAPT)، أن الحادث كان “مدمرًا” للجميع. وأضاف: “إنه أمر مدمر لجميع الأطراف المعنية – الضباط، وكل من شارك في هذا الوضع”.

وتابع: “كما تعلم، مع حلول موسم الكريسماس، تعد الصحة العقلية أمرًا مهمًا بسبب الإجهاد الذي ينطوي عليه موسم يوم الميلاد”.

وأشار إلى أنه لم يُصب أحد في إطلاق النار.

ويجري مكتب التحقيقات في ميسيسيبي تحقيقًا مستقلاً في إطلاق النار.

وتم افتتاح “وول مارت” يوم الخميس، وذكرت المحطة الإخبارية، أن رجال تطبيق القانون كانوا متمركزين داخل “وول مارت” وخارجه لجعل المتسوقين يشعرون بالأمان.

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الشرطة الأمريكية متجر وول مارت مذيعة الأخبار

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