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المتظاهرون للنظام الإيراني: هذه آخر رسالة لكم ستبدأ الثورة إذا فعلتم هذا الأمر

المتظاهرون للنظام الإيراني: هذه آخر رسالة لكم ستبدأ الثورة إذا فعلتم هذا الأمر

المتظاهرون للنظام الإيراني: هذه آخر رسالة لكم ستبدأ الثورة إذا فعلتم هذا الأمر
٠٨:٤٧:٣٥ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في رسالة شديدة اللهجة، أكد المحتجون الإيرانيون، اليوم، أن هذه آخر رسالة للنظام وأنه إذا استمر في إعدام المتظاهرين، ستبدأ الثورة.

تظاهر الآلاف من أهالي زاهدان اليوم

فيما خرج أهالي منطقة «زاهدان» جنوب شرقي إيران وهم يحملون لافتات في أيديهم، خلال احتجاجات اليوم الجمعة، كتب عليها: «الموت لأكبر ديكتاتور في التاريخ».

مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أطلقت مجموعة «شباب أحياء طهران» دعوة للتظاهر يوم غد السبت وذلك تزامنًا مع مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب الإيراني، مؤكدة أنها ستقف في شوارع طهران وجميع أنحاء إيران إلى جانب باقي الجماعات المناضلة.

كما خرج عدد من النساء في مدينة زاهدان، للشوارع مشاركات في مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني، حيث طالبن بوقف عمليات القمع الوحشي التي يتعرض لها المتظاهرون في مختلف مدن ومحافظات إيران.

توقف الغاز عن 50 مصنع إسمنت

وكشف مدير مركز الإسمنت، إن خدمة الغاز توقفت لأكثر من 50 مصنع إسمنت، بشكل تقريبي، وأن وحدات الإنتاج في هذا القطاع تواجه مشكلة في الكهرباء.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف إعدام وقمع المتظاهرين في إيران ووقف إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.

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الكلمات الدلالية:
أحكام الإعدام احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي خامنئي زاهدان شباب أحياء طهران

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