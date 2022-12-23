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انخفاض اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٧:١١:٥١ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 23 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 وسجل أمس 4 ريالات.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54

فرنك سويسري 4.03

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الكلمات الدلالية:
أسعار العملات اليوم الجنيه الاسترليني العملات الأجنبية الفرنك اليورو

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