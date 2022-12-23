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«الدفاع الروسية»: مقتل 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعتين على محور كوبيانسك

«الدفاع الروسية»: مقتل 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعتين على محور كوبيانسك

«الدفاع الروسية»: مقتل 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعتين على محور كوبيانسك
٠٧:١٣:٢٦ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مدرعتين على محور كوبيانسك.

تدمير محطة رادار في مقاطعة خاركوف

وأوضحت أنها تمكنت من تدمر محطة رادار في مقاطعة خاركوف، وأن قواتها أنها تواصل تقدمها على محور دونيتسك وقضت على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا، مؤكدة أنها أسقطت مقاتلة «سو-25″» ومروحية «مي-8» تابعتين للجيش الأوكراني فوق أراضي دونيتسك.

الكرملن: لابد من إكمال العملية العسكرية

وكشف المتحدث باسم الكرملين، أن أي نزاع يتم حله على طاولة المفاوضات لكن الأمر يتعلق في المقام الأول بإكمال العملية العسكرية وتحقيق أهدافها، وأن موسكو تلاحظ إحراز تقدم كبير في تحقيق هدف نزع السلاح في أوكرانيا، مؤكدًا أن سياسة الولايات المتحدة استفزازية إلى حد كبير، وأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية استفزازية إلى حد كبير بطبيعتها.

الصواريخ الروسية الجديدة ستغير الأحداث في أوكرانيا

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع أمني موسع عن القدرات العسكرية الروسية، لافتًا إلى أن روسيا دخلت إستراتيجية جديدة باستخدام صواريخ تقنية حديثة قد تقلب الموازين.

بوتين: أوكرانيا هي من بدأت بالحرب

وأضاف أن الولايات المتحدة منخرطة في تأجيج الوضع بدول الاتحاد السوفييتي السابق، مشيرًا إلى أن أوكرانيا هي من بدأت بالحرب، مؤكدًا أن روسيا تثق في تحقيق أهدافها بأوكرانيا ولا مجال للتراجع، وأن الجيش الروسي سيحطم منظومات باتريوت وسيحتاج الغرب إلى جلب أسلحة أخرى.

لرئيس الروسي بوتين - كلمة اليوم

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الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الكرملن خاركييف روسيا فلاديمير بوتين

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