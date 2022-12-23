سببان وراء ارتفاع أسعار النفط بمقدار 2%.. و«برنت» يسجل 82 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، اليوم، بمقدار 2%، مدفوعة بتوقعات بانخفاض في إمدادات الخام الروسي.

وأسهم في الارتفاع كذلك، المخاوف المتصاعدة من ضربة موجعة يتلقاها الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب العاصفة الشتوية الوشيكة.

خام برنت يسجل 82 دولارًا للبرميل اليوم

ووفقا لـ “رويترز”، ارتفع خام برنت 1.40 دولار بما يعادل 1.70 بالمئة إلى 82.38 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:44 بتوقيت جرينتش.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو ما يقارب 2 بالمئة إلى 78.98 دولار للبرميل.

أمريكا أفرجت عن 180 مليون برميل

وفي بداية تعاملات الأسبوع الجاري، تلقى السوق دعمًا من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الإستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

ويؤدي ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم الأسعار؛ لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

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