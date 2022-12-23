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أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار
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أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار
٠٦:٤٢:٣٦ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت أمانة منطقة الرياض 10 تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار على العاصمة، حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار .

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10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

وتضمنت التنبيهات ما يلي:

1 – ضرورة متابعة حالة الطقس.

2 – الاطلاع أولاً بأول على تحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.

3 – البقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة.

4 – الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

5 – عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

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6 – الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز الأمانة 940.

7 – إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار .

8 – الابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.

9 – تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.

10 – عدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه .

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وتأتي تنبيهات أمانة منطقة الرياض متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة السكان والزوار، من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق المنطقة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة إلى مركز الأمانة 940 .

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