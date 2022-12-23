الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
متحدث «الدفاع المدني»: لا وفيات أو إصابات جراء الأمطار على مناطق المملكة (فيديو)
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متحدث «الدفاع المدني»: لا وفيات أو إصابات جراء الأمطار على مناطق المملكة (فيديو)

متحدث «الدفاع المدني»: لا وفيات أو إصابات جراء الأمطار على مناطق المملكة (فيديو)

متحدث «الدفاع المدني»: لا وفيات أو إصابات جراء الأمطار على مناطق المملكة (فيديو)
٠٦:٥٩:٥١ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، إنه لم تُسجّل وفيات أو إصابات جراء هطول الأمطار على مناطق المملكة.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “حتى هذه اللحظة أؤكد ولله الحمد أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات جراء الأمطار التي شهدتها المملكة”.

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استمرار العمليات الميدانية والإجراءات الوقائية والتنسيقية

وأوضح أن “العمليات الميدانية والإجراءات الوقائية والتنسيقية يستمر الدفاع المدني في تنفيذها بمشاركة الجهات الأمنية والخدمية”، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل في منظومة واحدة لتحقيق سلامة وحماية الجميع.

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وذكر أنه “لا زالت الأمطار مستمرة، وهناك بلاغات ترد حول تضرر بعض المركبات جراء الأمطار وتجمعات المياه يتم التعامل معها، وبلاغات أحرى يتم إحالتها إلى الجهات المعنية بها”.

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