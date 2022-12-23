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أكبر تسوية.. شركة بريطانية تتسبب في تغريم «ميتا» 725 مليون دولار لهؤلاء
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أكبر تسوية.. شركة بريطانية تتسبب في تغريم «ميتا» 725 مليون دولار لهؤلاء

أكبر تسوية.. شركة بريطانية تتسبب في تغريم «ميتا» 725 مليون دولار لهؤلاء

أكبر تسوية.. شركة بريطانية تتسبب في تغريم «ميتا» 725 مليون دولار لهؤلاء
٠٦:٤٠:٤٥ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن  شركة «ميتا» دفعت 725 مليون دولار أمريكي، لتسوية دعوى قضائية جماعية.

الوصول إلى بيانات 87 مليون مستخدم

وأوضحت أن الشركة سمحت لأطراف ثالثة بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدميها، وسمحت لشركة الاستشارات السياسية البريطانية «كامبريدج أنالاتيكا”» بالوصول إلى البيانات الشخصية لما يصل إلى 87 مليونًا من مستخدميه.

الكشف عن قيمة التسوية

وفي ملف للمحكمة صدر أمس الخميس، تم الكشف عن قيمة التسوية التي ستسددها «ميتا»، حيث سيكون المبلغ المقترح هو أكبر تسوية يتم تحقيقها في دعوى جماعية لخصوصية البيانات في أمريكا، وأكبر مبلغ تدفعه الشركة على الإطلاق في دعوى قضائية.

الشركة تجدد نهجها تجاه الخصوصية

وحسب «سبوتنيك» فقد أكدت الشركة في بيان لها، أنها جددت نهجها تجاه الخصوصية على مدى الثلاث سنوات الماضية، مشيرة إلى أنها سعت إلى هذه التسوية من أجل مصلحة المجتمع والمسهمين.

الشركة تخوض منافسة شرسة مع المنافسين

يأتي هذا بالتزامن مع تضرر الشركة من أبطأ نمو في إيراداتها منذ أن تم طرحها للاكتتاب العام، وسط خوضها منافسة شرسة مع المنافسين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتراجع إعلاناتها الرقمية، وهو ما أدى إلى الاستغناء عن 11 ألف موظف، أي حوالي 13% من قوتها العاملة، وذلك كجزء من تدابير توفير التكاليف وتقليص المساحات المكتبية.

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الكلمات الدلالية:
بريكانيا تسوية قضائية دعوى قضائية جماعية فيسبوك كامبريدج أنالاتيكا ميتا

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