تحذير لمرضى ارتفاع ضغط الدم: الإفراط في القهوة يؤدي إلى الوفاة

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حذرت دراسة حديثة، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم من مخاطر الإفراط في تناول القهوة الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

إذ توصلت إلى أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، كان مرتبطًا بخطر مضاعف للوفاة من أمراض القلب، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وللتوصل إلى النتائج التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، قام الباحثون بتجميع الأشخاص من الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر الإصابة بالسرطان في خمس فئات من مستويات ضغط الدم: 130/85 أو أقل (طبيعي)؛ 130-139 / 85-89 (مرتفع طبيعي)؛ 140-159 / 90-99 (ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى)؛ 160-179 / 100-109 (ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثانية)؛ و 180/110 (ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثالثة).

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أكثر من 800 حالة وفاة

وصنف الباحثون أعلى مستويين من ضغط الدم على أنهما ارتفاع شديد في ضغط الدم، حيث تم توثيق أكثر من 800 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الدراسة بين المشاركين الذي يعيشون في 45 مجتمعًا يابانيًا، وقدموا البيانات خلال الفحوصات الصحية واستبيانات نمط الحياة على مدار 19 عامًا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ماسايوكي تيراموتو من كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان، وقسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة كاليفورنيا: “لقد فوجئنا بأن تناول القهوة بكثرة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد، ولكن ليس لدى أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو المصابين بارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى”.

وأضاف تيراموتو: “في المقابل، لم يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع فئات ضغط الدم”.

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قال الباحثون إن مادة البوليفينول – المغذيات الدقيقة ذات الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة – قد تكون مسؤولة عن فوائد الشاي الأخضر.

وأضاف تيراموتو: “قد تفسر هذه الآثار المفيدة للشاي الأخضر جزئيًا سبب ارتباط استهلاك القهوة فقط بزيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد، على الرغم من احتواء الشاي الأخضر والقهوة على مادة الكافيين”.

لكنه أوضح أن التحليل قائم على الملاحظة، لذا لا يمكن إثبات السبب والنتيجة بشكل قاطع. ومع ذلك، “قد تدعم الدراسة الحالية التأكيد على ضرورة تجنب استهلاك القهوة بكثرة بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد”، بحسب تيراموتو.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن هناك دراسات أخرى وجدت روابط بين القهوة وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، مما يسيطر على الشهية ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.