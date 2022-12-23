مطار الملك عبد العزيز بجدة: الحركة الجوية طبيعية والرحلات منتظمة في مواعيدها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبد العزيز في جدة، أن الحركة الجوية طبيعية والرحلات منتظمة في مواعيدها.

يأتي بيان مطار الملك عبد العزيز، في وقت هطلت فيه أمطار متوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول على أنحاء متفرقة من المملكة.

أمانة جدة: لا يوجد أي إغلاقات للشوارع

كما أعلن المتحدث باسم أمانة منطقة جدة، محمد البقمي، أنه لا يوجد أي إغلاقات للشوارع بسبب الحالة المطرية التي هطلت من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وأكد أن الفرق الميدانية باشرت أعمالها في رفع آثار الحالة المطرية من سحب المياه، وغيرها من الآثار التي تعيق الحركة والمحاور الرئيسة والطرق العامة، مشددًا على أن الحالة مطمئنة ولا يوجد إغلاقات، واصفًا الوضع لعام بأنه «مستقر»، و«الحركة مرورية مستمرة».

حالة مطرية قوية على مناطق المملكة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

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