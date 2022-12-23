في واقعة غريبة.. بيع «إهانة» رئيسة وزراء نيوزيلندا لزعيم معارض بـ 63 ألف دولار!

تواصل – وكالات:

بيعت نسخة موقعة من نص كلمات مهينة وجّهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن لأحد زعماء المعارضة بما يساوي أكثر من 63 ألفًا و200 دولار.

وسجل نص تعليق آردن الهجومي عقب سجال حاد بينها وبين زعيم حزب ACT المعارض ديفيد سيمور.

واعتذرت آردن في وقت لاحق عن حديثها، ثم اقترح سيمور أن يتحدا من أجل جمع تبرعات لمؤسسة خيرية تهتم بمرضى سرطان البروستاتا.

وشكرت رئيسة الوزراء المشاركين في المزاد الخيري بعد انتهائه الخميس.

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تفاصيل الأزمة

وكانت آردن قد غضبت حين طلب منها سيمور، زعيم الحزب اليميني المذكور، خلال نقاش برلماني أن تعطي مثالاً على خطأ اقترفته، واعتذرت عنه بشكل لائق ثم أصلحته.

وقد التقط مايكروفون آردن العبارة حيث قالت له بهدوء “يا له من أحمق متعجرف”، لكن الصوت كان مسموعًا بسبب الميكروفون المُشغل، وسجلت في ملفات الجلسة بعد أن طالبها سيمور بالاعتذار.

ثم اتفق الطرفان، وهما خصمان سياسيان في العادة، على تحويل الأمر إلى لفتة إيجابية، حيث وقّع كلاهما نسخة من محضر الجلسة الذي يتضمن العبارة المسيئة، ثم وضعت العبارة في إطار وبيعت في مزاد على الإنترنت.

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قرض للفائز بالمزاد

وقال الشخص، الذي ظفر بالمزاد؛ ويدعى جوليان شورتن، إن عليه الحصول على قرض لمساعدته في دفع ثمن الإطار الذي بلغ ما يساوي 52 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف شورتن في حديثه إلى الصحفيين، أنه سعيد بما اشتراه. وتابع: “هذه لحظة مهمة في التاريخ السياسي لنيوزيلندا”.