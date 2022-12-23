شاهد.. السيول تجرف المركبات بحي العتيبة في مكة وتساقط أمطار ثلجية بتبوك

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هطلت، اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول على أنحاء متفرقة من المملكة.

📍 مشاهد مأساوية متداولة لسيول سوق الضيافة

في #مكة_المكرمة

" حفظ الله الجميع "

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الجمعة ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

23 ديسمبر 2022م

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. pic.twitter.com/tiYbBcdjez — طقس (@tqqs) December 23, 2022

ففي مكة المكرمة، تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من المنطقة خاصة محافظة جدة، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

السيول تجرف المركبات بحي العتيبة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول المركبات بحي العتيبة، مبينة في الوقت نفسه مشاهد مأساوية للسيول التي أغرقت سوق الضيافة في مكة المكرمة.

سيول تجرف المركبات ب حي العتيبة في #مكه_المكرمه اليوم الجمعة ٢٩ جمادأول ١٤٤٤ الله يعوضهم خير #مكه_الان #امطار_مكه pic.twitter.com/rbSzU72WGA — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 23, 2022

السيول تسقي فياض رغوة جنوب رفحاء

وأوضحت فيديوهات متداولة، السيول وهي تسقي فياض رغوة جنوب رفحاء، نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الحدود الشمالية وبعض محافظاتها.

📍 فيديو

السيول تسقي فياض رغوة

جنوب #رفحاء

الجمعة ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

23 ديسمبر 2022م

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. pic.twitter.com/sgpQNtWHAG — طقس (@tqqs) December 23, 2022

أمطار ثلجية في الطبيق شمال تبوك

في الوقت نفسه، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت «البديعة، والطبيق وبئر بن هرماس، والعيينة وضواحيهما»، ومحافظتي «تيماء وأملج ومراكزهما»، كما هطلت أمطار ثلجية على مراكز «اللوز وشقري وبجده، وفجر، ونعمي، والقليبه، والمعظم، والعيينة»، مصحوبة بزخات من البرد وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

📍 فيديو متداول

امطار ثلجية في الطبيق

شمال #تبوك

الجمعة ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

23 ديسمبر 2022م

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. pic.twitter.com/FjOU6E7sEb — طقس (@tqqs) December 23, 2022

حالة مطرية قوية على مناطق المملكة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة،المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل والقصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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