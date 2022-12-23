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شاهد.. السيول تجرف المركبات بحي العتيبة في مكة وتساقط أمطار ثلجية بتبوك

شاهد.. السيول تجرف المركبات بحي العتيبة في مكة وتساقط أمطار ثلجية بتبوك

شاهد.. السيول تجرف المركبات بحي العتيبة في مكة وتساقط أمطار ثلجية بتبوك
٠٥:٤٢:٠٠ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت، اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول على أنحاء متفرقة من المملكة.

ففي مكة المكرمة، تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من المنطقة خاصة محافظة جدة، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

السيول تجرف المركبات بحي العتيبة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول المركبات بحي العتيبة، مبينة في الوقت نفسه مشاهد مأساوية للسيول التي أغرقت سوق الضيافة في مكة المكرمة.

 

السيول تسقي فياض رغوة جنوب رفحاء

وأوضحت فيديوهات متداولة، السيول وهي تسقي فياض رغوة جنوب رفحاء، نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الحدود الشمالية وبعض محافظاتها.

أمطار ثلجية في الطبيق شمال تبوك

في الوقت نفسه، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت «البديعة، والطبيق وبئر بن هرماس، والعيينة وضواحيهما»، ومحافظتي «تيماء وأملج ومراكزهما»، كما هطلت أمطار ثلجية على مراكز «اللوز وشقري وبجده، وفجر، ونعمي، والقليبه، والمعظم، والعيينة»، مصحوبة بزخات من البرد وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

حالة مطرية قوية على مناطق المملكة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

 في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة،المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل والقصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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أخب اقرأ أيضًا: أمطار غزيرة الأرصاد الطقس الان تبوك جدة جريان السيول درجات الحرارة رفحاء مكة المكرمة

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