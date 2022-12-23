شاهد.. فيديو يُظهر أوراق النباتات تتنفس مثل البشر

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وثق باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية مقطع فيديو يُظهر أن النباتات لها أفواه وتتنفس بطريقة تشبه البشر.

وخلال الفيديو، الذي تم تقريبًا آلاف المرات، تظهر ورقة شجر وهي تفتح فمها لاستنشاق ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأوكسجين بدلاً من ذلك.

واكتشف الباحثون أن أوراق الشجر تستشعر ثاني أكسيد الكربون حولها، وتفتح فمها بناءً عليه، هذا الفم الذي يبدو وكأنه يأخذ شهيقًا وزفيرًا هو أحد مسام الورقة.

الغابات البالغة تمتص ثاني أكسيد الكربون بشكل أقل

وخلال 4 سنوات من الدراسة والبحث، اكتشف فريق من الباحثين من جامعة ويسترن سيدني، أن الغابات البالغة قد تمتص ثاني أكسيد الكربون بشكل أقل بكثير مما كان يعتقد سابقًا، مما يشير إلى أن الأرض قد تكون أقرب إلى نقطة التحول في تغير المناخ عن النماذج السابقة المقترحة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تقدر النماذج الخاصة بتغير المناخ أن الأشجار البالغة تمتص حوالي 12% من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتعزلها حتى لا تعود إلى النظام البيئي وتسهم في الاحترار.

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