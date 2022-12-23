بالصور.. أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة

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شهدت العديد من مناطق المملكة، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة فيما لا زالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

أمطار على العاصمة المقدسة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

وتسبب الأمطار بجريان السيول في بعض المناطق، والتي جرفت في طريقها السيارات المتوقفة بالشوارع.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة

وفي جدة، هطلت صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

واصلت #أمانة_جدة جهودها الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية وتحرير الحركة المرورية. pic.twitter.com/qriBd6a6rc — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) December 23, 2022

أمطار على الطائف

وهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا وأحياء قروى والخالدية والمنطقة المركزية والمثناة وقروى، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

#صور_واس | لقطات من الأمطار التي هطلت على محافظة الطائف، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/eAsLQWe1Wn — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) December 23, 2022

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أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزا متفرقة من المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

عدسة "#واس" توثق مشاهد من الأمطار التي هطلت على المدينة المنورة اليوم الجمعة.#واس_عام pic.twitter.com/vwColD8ZOQ — واس العام (@SPAregions) December 23, 2022

أمطار على مراكز منطقة تبوك

هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت البديعة، وبئر بن هرماس، والعيينة وضواحيهما

#صور_واس | جانب من الأمطار التي هطلت على مراكز منطقة تبوك.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/kkPYhZESlr — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) December 23, 2022

أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.