الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة
«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. ارتفاع استثمارات المصانع والسندات وتجارة الخليج تزدهر
مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم
تحذير عاجل من سفارة المملكة بواشنطن بسبب اضطراب الأحوال الجوية
بالفيديو.. متحدث أمانة جدة: لا يوجد أي إغلاقات للشوارع بسبب الحالة المطرية حتى الآن
عاجل.. غلق طريق «الطائف الباحة السياحي» لتساقط الأمطار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالصور.. أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة

بالصور.. أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة

بالصور.. أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة
٠٥:٢٠:٠٠ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العديد من مناطق المملكة، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة فيما لا زالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

أمطار على العاصمة المقدسة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

وتسبب الأمطار بجريان السيول في بعض المناطق، والتي جرفت في طريقها السيارات المتوقفة بالشوارع.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تشكيل لجان لحصر الأضرار في الممتلكات بمكة جراء الأمطار

أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة

وفي جدة، هطلت صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

 

أمطار على الطائف

وهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا وأحياء قروى والخالدية والمنطقة المركزية والمثناة وقروى، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أمطار الخير تتساقط على الحرم المكي

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزا متفرقة من المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

أمطار على مراكز منطقة تبوك

هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت البديعة، وبئر بن هرماس، والعيينة وضواحيهما

أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمطار على الطائف أمطار على العاصمة المقدسة أمطار على الوجه أمطار على تبوك أمطار على جدة أمطار غزيرة السعودية اليوم

مواد ذات صلة

المزيد
تعرف على أماكن المصليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

تعرف على أماكن المصليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

٠١:٢٩ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
مُجدداً.. شبان يتعمدون تحطيم سيارة للحصول على أموال التأمين (فيديو)

مُجدداً.. شبان يتعمدون تحطيم سيارة للحصول على أموال التأمين (فيديو)

٠٢:٠٢ ص، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٦
35 ألف مواطن يديرون الانتخابات البلدية

35 ألف مواطن يديرون الانتخابات البلدية

٠٧:٥٢ م، السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠١٥
استمرار تساقط الثلوج على عرعر.. والهلال الأحمر يدعو للحذر (فيديو)

استمرار تساقط الثلوج على عرعر.. والهلال الأحمر يدعو للحذر (فيديو)

١١:٤٠ م، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *