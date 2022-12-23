بالفيديو.. مسؤول بمطارات جدة: تأخير بعض الرحلات بسبب الأحوال الجوية السيئة

تواصل – فريق التحرير:

قال مدير عام العلاقات والإعلام في مطارات جدة، الدكتور تركي الذيب، إنه تم تأخير بعض الرحلات بسبب الأحوال الجوية السيئة ولا تزال الحركة التشغيلية مستمرة وكافة الرحلات تقلع في مواعيدها.

وأضاف – خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: لم تتوقف حركة الملاحة، الأمور كانت جيدة أمس، والحركة التشغيلية عادت إلى وضعها الطبيعي.

وتسببت سوء الأحوال الجوية في حالة ارتباك شديدة بالطرق والموانئ العامة، نتيجة سقوط كميات هائلة من الأمطار اليوم وصلت لحد السيول.

هيئة الأرصاد حذرت من سقوط كميات كبيرة من الأمطار

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت في تقريرها، اليوم، من سقوط كميات من الأمطار على منطقة مكة المكرمة وعدد من محافظاتها.

وأغلقت وزارة النقل طريق “الطائف الباحة السياحي” بعد منطقة القريع بني مالك، لتساقط الأمطار.

وأوضحت أنه يجرى العمل على إزالة المخلفات الناتجة عنها وسيتم فتح الطريق بعد إستكمال الأعمال اللازمة.

رياح نشطة وسيول

وأكد تقرير الأرصاد أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول امطار رعدية على مناطق جازان، عسير.

ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

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