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تحذير عاجل من سفارة المملكة بواشنطن بسبب اضطراب الأحوال الجوية
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تحذير عاجل من سفارة المملكة بواشنطن بسبب اضطراب الأحوال الجوية

تحذير عاجل من سفارة المملكة بواشنطن بسبب اضطراب الأحوال الجوية

تحذير عاجل من سفارة المملكة بواشنطن بسبب اضطراب الأحوال الجوية
٠٤:٤٤:٤٦ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حثت سفارة المملكة بواشنطن، رعاياها على أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

يأتي ذلك في ضوء اضطراب الأحوال الجوية في عدد من الولايات الأمريكية.

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ظروف شديدة الخطورة للتنقل

وحذرت السلطات من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل، بينما يُفترض أن يتدفق عدد كبير من الأمريكيين على الطرق والمطارات في موسم الأعياد.

ونبهت السفارة أنه في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على أحد أرقام الطوارئ التالية:
202-746-9777
202-746-0666
202-746-3555

202-746-2888

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، الخميس، “من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد (…) أدعو الجميع إلى الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي”، مؤكدا أن “الأمر جدي”.

وأعلن عدد من الولايات حالة الطوارئ بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدّة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.

وتغطي الثلوج أساسًا عددًا من الطرق في جميع أنحاء البلاد. وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع حوادث. وأغلق “آي-90” الطريق السريع الرئيسي الذي يعبر شمال الولايات المتحدة، في ولاية داكوتا الجنوبية. وقالت السلطات أنه لن يعاد فتحه قبل الجمعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية من أنها لاحظت انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة “في غضون ساعة أو أقل”.

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إلغاء رحلات الطيرات

وألغيت أكثر من 5500 رحلة الخميس وتأجلت 24 ألفًا أخرى حسب موقع تتبع الرحلات “فلايت-اويور”. وتأثر بهذه العاصفة خصوصًا مطارا شيكاغو ودنفر.

وقالت السلطات، إن الثلوج والرياح ستؤدي إلى عواصف ثلجية في بعض الأماكن مما يجعل أي تنقل “خطيرًا إن لم يكن مستحيلاً في بعض الأحيان”.

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أخبار السعودية اضطراب الأحوال الجوية السعودية اليوم الولايات المتحدة سفارة المملكة بواشنطن

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