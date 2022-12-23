عاجل.. غلق طريق «الطائف الباحة السياحي» لتساقط الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت وزارة النقل طريق “الطائف الباحة السياحي” بعد منطقة القريع بني مالك، لتساقط الأمطار.

وأوضحت أنه يجرى العمل على إزالة المخلفات الناتجة عنها وسيتم فتح الطريق بعد إستكمال الأعمال اللازمة.

وتشهد العديد من المناطق حاليًا سقوط أمطار غزيرة منذ الصباح الباكر، ما أدى لجريان السيول بها.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق.

رياح نشطة وسيول

وأكد التقرير أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول امطار رعدية على مناطق جازان، عسير.

ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

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