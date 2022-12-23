بالفيديو.. متحدث أمانة جدة: لا يوجد أي إغلاقات للشوارع بسبب الحالة المطرية حتى الآن

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أعلن المتحدث باسم أمانة منطقة جدة، محمد البقمي، أنه لا يوجد أي إغلاقات للشوراع بسبب الحالة المطرية حتى الآن.

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وهطلت، صباح اليوم ، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.

رفع آثار الحالة المطرية

وقال البقمي في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “باشرت الفرق الميدانية أعمالها في رفع آثار الحالة المطرية من سحب المياه، وغيرها من الآثار التي تعيق الحركة والمحاور الرئيسة والطرق العامة”.

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وشدد على أن “الحالة مطمئنة ولا يوجد إغلاقات”، واصفًا الوضع لعام بأنه “مستقر”، و”الحركة مرورية مستمرة”.