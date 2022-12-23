الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. متحدث أمانة جدة: لا يوجد أي إغلاقات للشوارع بسبب الحالة المطرية حتى الآن
عاجل.. غلق طريق «الطائف الباحة السياحي» لتساقط الأمطار
اعتراف رسمي.. «تيك توك» يخترق بيانات لأجل تعقّب صحفيين
عاجل.. تشكيل لجان لحصر الأضرار في الممتلكات بمكة جراء الأمطار
شاهد.. أمواج البحر تُغرق كورنيش جدة بعد ارتفاعها لمستوى عالٍ جدًا
بالفيديو.. أمطار الخير تتساقط على الحرم المكي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. متحدث أمانة جدة: لا يوجد أي إغلاقات للشوارع بسبب الحالة المطرية حتى الآن

بالفيديو.. متحدث أمانة جدة: لا يوجد أي إغلاقات للشوارع بسبب الحالة المطرية حتى الآن

بالفيديو.. متحدث أمانة جدة: لا يوجد أي إغلاقات للشوارع بسبب الحالة المطرية حتى الآن
٠٤:٤١:٠٩ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم أمانة منطقة جدة، محمد البقمي، أنه لا يوجد أي إغلاقات للشوراع بسبب الحالة المطرية حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. أمواج البحر تُغرق كورنيش جدة بعد ارتفاعها لمستوى عالٍ جدًا

وهطلت، صباح اليوم ، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.

رفع آثار الحالة المطرية

وقال البقمي في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “باشرت الفرق الميدانية أعمالها في رفع آثار الحالة المطرية من سحب المياه، وغيرها من الآثار التي تعيق الحركة والمحاور الرئيسة والطرق العامة”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تشكيل لجان لحصر الأضرار في الممتلكات بمكة جراء الأمطار

وشدد على أن “الحالة مطمئنة ولا يوجد إغلاقات”، واصفًا الوضع لعام بأنه “مستقر”، و”الحركة مرورية مستمرة”.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الحالة المطرية السعودية اليوم الشوراع منطقة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
الحمدان: تشغيل الرحلات الدولية بمطار عرعر قريباً

الحمدان: تشغيل الرحلات الدولية بمطار عرعر قريباً

٠٦:٤١ م، الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥
«الخارجية»: سنلاحق الجهات المتورطة في الهجمة الإلكترونية على وثائق الوزارة

«الخارجية»: سنلاحق الجهات المتورطة في الهجمة الإلكترونية على وثائق الوزارة

١١:٣٧ م، السبت، ٢٠ يونيو ٢٠١٥
مراقبون يمنيون: لقاء المخلوع صالح التلفزيوني غداً «الأخير» إعلامياً

مراقبون يمنيون: لقاء المخلوع صالح التلفزيوني غداً «الأخير» إعلامياً

١١:١١ م، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
«الشورى» يناقش التقرير السنوي لمؤسسة «التدريب التقني والمهني»

«الشورى» يناقش التقرير السنوي لمؤسسة «التدريب التقني والمهني»

١٢:١١ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *