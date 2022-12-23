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مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم
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مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم
٠٥:٠٠:٠٢ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن.

المسميات الوظيفية

– ضابط اكتساب المواهب.

– محاسب.

– مدير الخدمات العامة.

– مسؤول مشتريات أول.

– محلل نظم تقنية المعلومات.

– محلل مالي.

– مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي.

– محلل نظم تقنية المعلومات.

– مسؤول علاقات الموظفين.

– مهندس المشروع.

– محلل أعمال.

– مشرف عقارات (Soft Services).

– مشرف مرافق (Soft Services).

– مشرف مرافق (Hard Services).

– مشرف عقارات (Hard Services).

– مهندس عقارات.

– محلل جذب الاستثمار الصناعي.

– مدير الخزينة.

– مدير الموارد البشرية.

– مدير مالي.

– مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي.

– أخصائي عمليات حريق.

– مستشار قانوني أول.

وظائف أخرى …

طريقة التقديم

وقالت إدارة المدينة إن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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