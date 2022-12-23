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عاجل.. تشكيل لجان لحصر الأضرار في الممتلكات بمكة جراء الأمطار

عاجل.. تشكيل لجان لحصر الأضرار في الممتلكات بمكة جراء الأمطار

عاجل.. تشكيل لجان لحصر الأضرار في الممتلكات بمكة جراء الأمطار
٠٤:١٩:٠٩ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العام للدفاع المدني، تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم الجمعة.

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استقبال الطلبات بمقر الإمارة

ومن المقرر أن تبدأ في استقبال الطلبات بمقر الإمارة بدقم الوبر، كما سيتم الوقوف على مواقع الأضرار من قبل اللجان المتخصصة، علمًا بأنه لم يتم تسجيل وفيات أو إصابات، بحسب ما أوردت مكة المكرمة عبر حسابها في موقع “تويتر”.

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وهطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة، ما تسبب بجريان السيول في بعض المناطق، والتي جرفت في طريقها السيارات المتوقفة بالشوارع.

ووثقت مقاطع الفيديو، مشاهد من السيول العارمة، وسط تحذيرات من الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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