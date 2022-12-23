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اعتراف رسمي.. «تيك توك» يخترق بيانات لأجل تعقّب صحفيين

اعتراف رسمي.. «تيك توك» يخترق بيانات لأجل تعقّب صحفيين

اعتراف رسمي.. «تيك توك» يخترق بيانات لأجل تعقّب صحفيين
٠٤:٣٣:٢٤ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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 تواصل – وكالات:

أقرت شركة التقنيات الحديثة الصينية “بايت دانس”، باختراق بيانات من منصّة “تيك توك” لتعقّب صحفيين من أجل تحديد المسؤولين عن تسريب معلومات إلى الإعلام.

وكشفت “بايت دانس” الشركة الأمّ لـ “تيك توك”، الجمعة لوكالة “فرانس برس”، أن عدّة موظفين نفذوا إلى بيانات صحفيين اثنين كتبا مقالات عن المجموعة.

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العلاقات بين طاقم العمل وصحفيين

وكانوا يأملون تحديد العلاقات القائمة بين طاقم العمل وصحفي في صحيفة “فايننشال تايمز”، فضلاً عن صحفي سابق في “بازفيد”، وفق ما جاء في رسالة إلكترونية موجّهة من كبير مستشاري “بايت دانس” إريش أندرسن اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.

وغطّى الصحفيان قضايا مرتبطة بالشركة بناء على معلومات حصلا عليها من مصادر لم يُكشف عن هويتها.

ولم يعد الموظفون الذين كشفت “بايت دانس” تعاونهم مع الصحفيين يعملون في الشركة، بحسب ما أفاد أندرسن من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العدد الإجمالي لهؤلاء.

وفي تصريح إلى وكالة “فرانس برس”، نددت “بايت دانس” بهذا التصرّف “المؤسف الذي ينتهك انتهاكًا فادحًا مدوّنة السلوك المعتمدة في المجموعة”.

وتمّ الحصول على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بكلّ صحفي لمعرفة ما إذا كان يتواجد في الموقع عينه لموظفي “بايت دانس” الذين يشتبه في أنهم أفصحوا عن المعلومات السرية، وفق ما جاء في تقرير داخلي نقله أندرسن.

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وتنعكس هذه المستجدّات سلبًا على سمعة “تيك توك” التي تسعى إلى أن تظهر للعملاء والحكومات أنها منصّة حريصة على حماية بيانات مستخدميها تراعي شؤون الأمن القومي.

ويلفت منتقدو “تيك توك” من جهتهم إلى أن هذه البيانات متاحة للشركة الأم الصينية “بايت دانس” الخاضعة من حيث المبدأ لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.

لكن بعض الخبراء يرون في هذه المقاربة مبالغة، مشيرين إلى أنه في وسع عدّة جهات ذات نوايا سيّئة أن تصل إلى البيانات، أيًا كان صاحب المنصّة.

وأعلنت إدارة “تيك توك” هذه السنة أنها ستخزّن في الولايات المتحدة كلّ المعلومات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين.

الكلمات الدلالية:
المعلومات السرية تسريب معلومات إلى الإعلام شركة بايت دانس منصة تيك توك

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