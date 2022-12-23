استشهاد فلسطيني في كفر قاسم واعتقال 4 آخرين بـ الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر قاسم داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة شاب فلسطيني، مما أدى إلى استشهاده على الفور، وقامت قوات الاحتلال بعد هذه الجريمة، باقتحام منزل عائلته ودمرت معظم محتوياته.

اعتقال 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين، خلال اقتحام مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس، بعد اقتحام قوات الاحتلال لعدة منازل والعبث بمحتوياتها.

في السياق ذاته، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأمس الخميس، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أربعة بالرصاص، خلال عملية اقتحام واسعة لقوات الاحتلال، استهدفت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الشاب أحمد دراغمة في العشرينيات من عمره برصاص الاحتلال، وإصابة أربعة آخرين خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية لمدينة نابلس، لافتاً النظر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت الأطقم الطبية، بإطلاق النار عليها أثناء إسعاف الجرحى.

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