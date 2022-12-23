شاهد.. أمواج البحر تُغرق كورنيش جدة بعد ارتفاعها لمستوى عالٍ جدًا

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو ارتفاع أمواج البحر في جدة وارتطامها بقوة في الشاطئ، حيث وصلت المياه إلى مستوى عالٍ جدًا.

كما تواجد عدد من الأشخاص على كورنيش جدة وبدأوا في توثيق ارتفاع الموج بهواتفهم.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين