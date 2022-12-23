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شاهد.. أمواج البحر تُغرق كورنيش جدة بعد ارتفاعها لمستوى عالٍ جدًا

شاهد.. أمواج البحر تُغرق كورنيش جدة بعد ارتفاعها لمستوى عالٍ جدًا

شاهد.. أمواج البحر تُغرق كورنيش جدة بعد ارتفاعها لمستوى عالٍ جدًا
٠٤:١٤:٢٥ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو ارتفاع أمواج البحر في جدة وارتطامها بقوة في الشاطئ، حيث وصلت المياه إلى مستوى عالٍ جدًا.

كما تواجد عدد من الأشخاص على كورنيش جدة وبدأوا في توثيق ارتفاع الموج بهواتفهم.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين

كان تقرير هيئة الأرصاد، اليوم، توقع ارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

كما توقع التقرير ارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

 

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