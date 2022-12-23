قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بباريس.. والقبض على المهاجم

تواصل – وكالات:

أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن سقوط قتيلين و4 جرحى، بينهم اثنان في حالة خطرة جراء إطلاق النار في محيط مركز ثقافي كردي في باريس اليوم الجمعة.

وأكد مسؤول كبير في قصر بلدية باريس وقوع إطلاق نار.

وكتب نائب رئيس البلدية إيمانويل جريجوار على “تويتر”: “وقع هجوم مسلح. شكرًا لقوات الأمن على تحركها السريع… قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة”.

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شرطة باريس تحقق في الواقعة

وقالت شرطة باريس، إنها تتعامل مع واقعة في رو دنجان وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

ووفقًا لشبكة التلفزيون، فإن المسلح كان في الستينيات من العمر وتم اعتقاله. ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شاهد، أن سبع أو ثماني طلقات نارية أطلقت محدثة حالة من الفوضى في الشارع.

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