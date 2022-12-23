رغم السيول.. القوات الأمنية تتواجد في محافظات مكة لحفظ الأمن (صور)

تواصل – فريق التحرير:

وثقت العديد من الصور تواجد الجهات الأمنية أثناء هطول الأمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتظهر الصور حرص القوات الأمنية على ارتداء الملابس الثقيلة والتواجد في الشارع رغم الأمطار الشديدة التي تتعرض لها المنطقة.

كما استعانت القوات بالسيارات الخاصة لكي تستطيع التنقل وإنقاذ المواطنين في حالة حدوث أي مكروه لأحدهم، وكذلك حفظ الأمن.

واليوم تتعرض منطقة مكة المكرمة وعدد آخر من المناطق لأمطار شديدة وصلت إلى حد السيول.

محلل طقس يتوقع استمرار هطول الأمطار

في سياق متصل، قال محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، إن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” المحافظات الشمالية والعاصمة أمطار متوسطة، والقصيم متوسطة إلى غزيرة كذلك حائل والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشمالية.

وطالب بالحذر من التعرض للأمطار والسيول والأودية خلال الفترة المقبلة.

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