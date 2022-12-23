هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على تبوك وعرعر ومحافظة الوجه (فيديو)

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هطلت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على العديد من مناطق المملكة أمس واليوم، فيما لازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

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أمطار على مراكز منطقة تبوك

وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت البديعة، وبئر بن هرماس، والعيينة وضواحيهما

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«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول في مكة والمدينة وعدة مناطق

أمطار على محافظة الوجه

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

أمطار على مدينة عرعر

هطلت اليوم أمطار بين المتوسطة والخفيفة، على مدينة عرعر وما جاورها.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة: “حفاظًا على سلامتكم نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التى تشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار”.