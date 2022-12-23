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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على مكة وجدة والطائف

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على مكة وجدة والطائف

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على مكة وجدة والطائف
٠٢:٥٩:٣١ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت العديد من مناطق المملكة، اليوم، أمطارًا غزيرة، وسط تحذيرات بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل والوقوف في تجمعات الأمطار.

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أمطار على العاصمة المقدسة

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة إلى حد السيول على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة

وفي جدة، هطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى السيول في بعض الأماكن مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

 

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أمطار على الطائف

وهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا وأحياء قروى والخالدية والمنطقة المركزية والمثناة وقروى، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

إلى ذلك، طالبت إدارة الدفاع المدني بالابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري السيول، راجية السلامة للجميع.

عدم مغادرة المنازل

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة: “حفاظًا على سلامتكم نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التى تشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار”.

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