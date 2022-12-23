«الصحة»: تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 48 حالة

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وهو الفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة أنه تم رصد تعافي 48 حالة، ووفاة 3 حالات جديدة اليوم.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 826.743 حالة من بينها 3014 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 32 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي بلغت 814.290 حالة وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9506 حالة وفاة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 42 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة، بلغ 826.711 حالة من بينها 2966 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة منها حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأوضحت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 814.242 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9503 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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