الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 48 حالة
هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على تبوك وعرعر ومحافظة الوجه (فيديو)
السيول تجرف السيارات في شوارع «مكة» (فيديو)
بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على مكة وجدة والطائف
خطبتا الجمعة في المسجد الحرام والنبوي: أمانة الكلمة والصدق شعارا الإسلام
في أول خطبة له بالمسجد النبوي.. الدكتور الحذيفي: تحلّوا يا أرباب البيان بالصدق وإشاعة الحق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة»: تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 48 حالة

«الصحة»: تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 48 حالة

«الصحة»: تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 48 حالة
٠٣:١٣:٥٨ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وهو الفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة أنه تم رصد تعافي 48 حالة، ووفاة 3 حالات جديدة اليوم.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 826.743 حالة من بينها 3014 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 32 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي بلغت 814.290 حالة وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9506 حالة وفاة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 42 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة، بلغ 826.711 حالة من بينها 2966 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة منها  حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأوضحت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 814.242 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9503 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. «الصحة» تُعلن تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 42 حالة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار المملكة السعودية الصحة كورونا وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
5 محاور يناقشها اجتماع «حماية المستهلك» مع وكلاء السيارات

5 محاور يناقشها اجتماع «حماية المستهلك» مع وكلاء السيارات

٠١:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
بيان خليجي: قررنا ردع عدوان الحوثي استجابة لطلب الرئيس اليمني

بيان خليجي: قررنا ردع عدوان الحوثي استجابة لطلب الرئيس اليمني

٠٢:٣٥ ص، الخميس، ٢٦ مارس ٢٠١٥
الإسكان تتجه إلى بناء 140 وحدة للمواطنين في خيبر

الإسكان تتجه إلى بناء 140 وحدة للمواطنين في خيبر

٠٧:٥٧ ص، الأحد، ١٨ يناير ٢٠١٥
«خادم الحرمين» يصل جدة قادماً من طنجة بعد انتهاء إجازته

«خادم الحرمين» يصل جدة قادماً من طنجة بعد انتهاء إجازته

١٠:٣٨ م، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *